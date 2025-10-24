Un empleado de la oficina del Médico Forense del condado de El Paso (OME) informó que la muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos da paso a considerar que responde a un posible asesinato, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según medios locales.

Los informes médicos indican que el migrante cubano habría muerto por asfixia por una presión sobre su cuello y pecho abriendo paso a un asesinato, develó una grabación presentada por su hija a un medio estadounidense.

El ICE, por su parte, aseguró que refirió al detenido a servicios médicos de emergencia por «angustia», «que no pudieron salvarle la vida», asimismo, no da detalles de las causas de su fallecimiento. Además, el ICE también aseguró que el migrante presentaba «comportamientos disruptivos», por lo que dijo que había sido trasladado a una unidad de vivienda segregada.

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Nacional sostuvo que las decisiones del ICE contra los migrantes responden a acciones «en defensa propia» y propias al «protocolo», en torno al asesinato de una mujer por parte de oficiales de la agencia estadounidense de inmigración ICE.

A través de su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump escribió en tono amenazante que “si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y no detienen a los agitadores profesionales que atacan a los patriotas de ICE, que solo cumplen con su deber, recurriré a la Ley de Insurrección, algo que varios presidentes han hecho antes que yo”.

El 92 por ciento del aumento en las detenciones durante el año fiscal 2026 corresponde a inmigrantes sin antecedentes penales, según un análisis de los datos oficiales del ICE. Esto significa que la mayoría de las personas detenidas no han cometido delitos y su única infracción es de carácter migratorio.

Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse y experto en políticas migratorias, confirmó que “el crecimiento de la población de personas detenidas por el ICE desde el final del año fiscal, en septiembre, se debe casi exclusivamente al aumento del número de personas detenidas sin cargos ni condenas penales”.

Tomado de Cuba Sí