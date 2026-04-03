Israel mantiene detenidos a un activista español de origen palestino y a uno brasileño de la Flotilla Global Sumud, interceptada el jueves 30 de abril cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza, lo que España y Brasil calificaron como un atropello al derecho internacional.

Los detenidos son Saif Abu Keshek, español con raíces palestinas y fundador del Global Movement to Gaza, y Thiago Ávila, socioambientalista brasileño con más de 20 años de trabajo por los derechos de la población palestina.

Ávila recientemente participó en el Convoy Nuestra América, que llegó a Cuba desde México con ayuda humanitaria en medio del recrudecimiento de las medidas de asfixia de EE.UU contra la isla. Posterior a su viaje, fue retenido en panamá y se le impidió su entrada a Argentina, previo a su participación en la flotilla Sumud.

Las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla en aguas internacionales y afirmaron haber trasladado a unos 175 activistas a la isla griega de Creta. Sin embargo, Abu Keshek y Ávila fueron llevados a Israel para comparecer ante la Justicia de ese país.

Las autoridades israelíes los acusan de ayudar al enemigo en tiempos de guerra, contacto con un agente extranjero y pertenencia a una organización terrorista.

La abogada Hadeel Abu Salih afirmó que sus clientes niegan las acusaciones. Sostuvo que el arresto fue ilegal por falta de jurisdicción. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) visitó a los detenidos el 2 de mayo en un centro de detención en Ashkelon.

Ambos declararon estar en huelga de hambre tras haber sido presuntamente golpeados en repetidas ocasiones. Adalah denunció que el trato incluyó aislamiento, vendaje prolongado de los ojos y palizas físicas, lo que constituye una grave violación del derecho internacional.

La Flotilla Global Sumud informó que testigos oyeron los gritos de Abu Keshek mientras era torturado de forma sistemática tras ser separado del resto. Los organizadores aseguraron que los participantes fueron golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas. Al menos 35 activistas requirieron atención médica por la violencia física recibida, según sus testimonios.

España y Brasil exigieron el retorno inmediato de sus ciudadanos en un comunicado conjunto. Italia y Alemania se mostraron profundamente preocupados por la interceptación de la flotilla.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó las medidas israelíes y amenazó con imponer consecuencias contra quienes apoyen a la Global Sumud.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon prorrogó este domingo dos días más la detención de ambos activistas.

La organización instó a los Gobiernos de España y Brasil a actuar de inmediato y pidió a la comunidad internacional investigaciones independientes y sanciones contra Israel.

Tomado de Cubadebate

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