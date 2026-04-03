La novena tunera comenzó con buen pie la Liga 2026 con dos victorias sobre los Cachorros de Holguín en el estadio «Julio A. Mella «. Este domingo perdían por tres y en su última oportunidad ofensiva acribillaron al cerrador Frank Navarro en una rebelión de cuatro carreras que culminó con hits de oro de Yudier Rondón para ganar con pizarra de 11-10.

Rondón fue el mejor bate del fin de semana al pegar de 9-6, con un jonrón, 4 carreras impulsadas y otras tantas anotadas.

En el choque de este domingo los holguineros fabricaron racimos de tres en el primero y quinto episodios, dos en el sexto y lo mismo en el séptimo para tomar ventaja de 10-7 que les hacía pensar en su primera sonrisa.

Pero a la hora de recoger los bates Yordanys y Caruncho pegaron sencillos, Izaguirre impulsó una con hits, Molina recibió boleto para cuajar los ángulos. En esa situación Oberto Coca remolcó otra con elevado al derecho, Luis Antonio Pérez empató el juego con imparable y Yudier Rondón decidió la victoria y multiplicó la algarabía en las gradas del Mella.

Este encuentro lo ganó el relevista Andier Reyes (2.0/1H) y lo perdió Frank Navarro (0.2/5H/1BB/4CL).

Al bate se destacaron Yudier Rondón (6-3/1CI), Yasel Izaguirre (5-3/3CI) y Osman Caruncho (5-3/1CI/2CA).

El sábado en el partido inaugural ganó Las Tunas 11-4 con éxito para Yosmel Garcés (5.0/5H/1CL) y fracasó José M. Rodríguez.

El holguinero Yasiel González disparó un cuadrangular en cada choque. También la sacaron del parque Yudier Rondón y Luis A. Pérez.

En otros resultados Artemisa le ganó a Industriales 14-0, mientras Matanzas se imponía a Mayabeque 10-11, pero estos tomaban venganza 7-4.

Las actividades de la LEB se reanudan este martes para cerrar el jueves los primeros pareos.

Datos: beisbolcubano.cu

Foto: Gretel Yanet

Infografía: Cubadeportes S.A

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