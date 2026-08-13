La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió hoy nuevas regulaciones que afectan o prohíben determinadas transacciones financieras y viajes hacia Cuba.

Las medidas forman parte de la política de asfixia y castigo colectivo aplicadas por el gobierno de ese país contra el pueblo cubano, amparadas en la Orden Ejecutiva del pasado 1ro de mayo, que establece acciones directas y medidas secundarias para intentar aislar a Cuba del comercio internacional.

Entre las decisiones anunciadas este 29 de septiembre por la OFAC se cuentan:

Prohibir a cualquier ciudadano bajo jurisdicción de EEUU viajar a Cuba para participar u organizar reuniones profesionales o conferencias , a partir de mañana 30 de septiembre.

, a partir de mañana 30 de septiembre. Prohibir los viajes grupales educacionales («people to people educational travel») , que estaban previamente autorizados por la OFAC

, que estaban previamente autorizados por la OFAC A partir del 30 de septiembre de 2026, los viajes educativos relacionados con Cuba realizados por personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos deberán realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y casi todos los viajeros deberán estar acompañados por un representante de la organización patrocinadora .

. Ampliar la prohibición para que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense no puedan realizar transacciones financieras directas ni indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba

Eliminar la autorización de las llamadas transacciones bancarias “U-Turn” , que permitían a instituciones financieras estadounidenses procesar determinadas transferencias relacionadas con Cuba cuando el origen y el destino del dinero estaban fuera de Estados Unidos.

, que permitían a instituciones financieras estadounidenses procesar determinadas transferencias relacionadas con Cuba cuando el origen y el destino del dinero estaban fuera de Estados Unidos. Las instituciones bancarias ya no tienen permitido abrir ni mantener cuentas bancarias para ciudadanos cubanos que sean empresarios independientes del sector privado. A partir del 30 de septiembre de 2026, las instituciones bancarias que previamente mantuvieron cuentas para dichas personas de conformidad con la derogada sección 31 CFR § 515.584(h)(2) están obligadas a bloquear todos esos fondos y cuentas e informarlos a la OFAC, a menos que la OFAC autorice por separado. El acceso a los fondos bloqueados requiere una licencia específica de la OFAC.

Las nuevas medidas prueban el cinismo de las afirmaciones estadounidense de que sus acciones van enfiladas contra el gobierno cubano, ya que estas limitan a ciudadanos estadounidense impedidos de viajar libremente a Cuba y atentan contra los negocios privados de ciudadanos cubanos, además del efecto directo que tienen en el nivel de vida del pueblo cubano.

Tomado de Cubadebate

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