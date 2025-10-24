El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este martes que los militares rusos tienen ideada su respuesta al ataque perpetrado por el régimen de Kiev contra una de las residencias oficiales de Vladímir Putin.

«En cuanto a las consecuencias militares, nuestras Fuerzas Armadas saben cómo, con qué y cuándo responder», afirmó Peskov en una entrevista.

Además, recordó que «las consecuencias diplomáticas de estas acciones del régimen endurecerán la posición negociadora de la Federación de Rusia».

«De hecho, este acto terrorista tiene como objetivo perturbar el proceso de negociación. No solo está dirigido contra el presidente Putin personalmente». En este contexto, recordó el discurso de Navidad de Vladímir Zelenski y sus palabras deseando la muerte al presidente ruso.

Según Peskov, este acto también está dirigido contra el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que tiene «el objetivo de perturbar sus esfuerzos por facilitar una resolución pacífica del conflicto ucraniano, un conflicto tan complejo».

«Pero los presidentes mantienen la confianza en el diálogo y lo continúan. Tales provocaciones, tales actos de terrorismo de Estado, son incapaces de socavar este nivel de diálogo de confianza entre ambos presidentes», enfatizó el vocero.

Asimismo, subrayó que Rusia no se retira del proceso de negociaciones y continuará con el diálogo, sobre todo, con Washington.

¿Qué pasó?

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, informó el lunes que el régimen de Kiev intentó perpetrar un atentado terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra una residencia oficial del presidente situada en la provincia de Nóvgorod. Los drones fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea rusa.

«Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta», subrayó Lavrov. Según el ministro, «los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados».

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró «atónito e indignado» por el intento de ataque del régimen de Kiev contra esta residencia de Putin. De acuerdo con Ushakov, el mandatario ruso informó a su homólogo estadounidense de los hechos e indicó que tuvo lugar inmediatamente después de la ronda de conversaciones en Mar-a-Lago.

Mientras, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseveró que se trata de una «bofetada» a Trump. «Es en este preciso momento, cuando se están discutiendo puntos, cuando se están discutiendo planes, cuando se están buscando palabras, que esta chusma, perdón, sanguinaria, rabiosa y terrorista se dedica a socavar los esfuerzos de paz», dijo la diplomática. El propio líder estadounidense ya ha comentado el incidente y ha tachado las acciones del régimen de Kiev de «una pena».

Tomado de Cuba Sí