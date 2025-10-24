El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en 2026 la más alta distinción civil de Israel, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara el lunes que su país romperá con décadas de tradición para entregar el galardón a un extranjero.

Luego de un cordial encuentro en Florida con Trump, Netanyahu dijo que el reconocimiento reflejaba el «sentimiento abrumador» en Israel de agradecimiento por el apoyo del presidente estadounidense al país.

«El presidente Trump ha roto muchas convenciones para sorpresa de la gente», dijo Netanyahu a los periodistas. «Así que decidimos romper una convención también, o crear una nueva, y esa es otorgar el Premio Israel», agregó.

Netanyahu calificó a Trump como el «mejor amigo de Israel de todos los tiempos» en octubre, un elogio que siguió a la liberación por parte del grupo Hamás de los últimos 20 rehenes sobrevivientes capturados en los ataques del 7 de octubre de 2023, en virtud de un acuerdo de paz para Gaza mediado por Trump y su equipo.

Normalmente, el Premio Israel está reservado a ciudadanos o residentes israelíes, con la única excepción de una categoría por «contribución especial al pueblo judío».

El director de orquesta indio Zubin Mehta se convirtió en 1991 en el único no israelí que ha recibido esta versión del galardón.

Trump, claramente encantado, dijo que el premio era «realmente sorprendente y muy apreciado», y dejó entrever que podría volar a Israel para la ceremonia.

El republicano suele autoproclamarse como un pacificador global, y aunque lleva tiempo insistiendo en que la competencia por el Premio Nobel de la Paz no le inquieta, también ha expresado su frustración por ser pasado por alto.

Esta distinción israelí llega después de que a Trump le concedieran recientemente el Premio de la Paz de la FIFA, otro guiño a sus ambiciones diplomáticas.

Tomado de Cuba Sí