El presidente estadounidense, Donald Trump, le restó importancia a un eventual quiebre de las negociaciones de paz con Irán, al ser preguntado sobre el efecto de los bombardeos israelíes sobre Líbano en el formato.

«Sinceramente, me da igual si se acabaron. De verdad que me da igual, me da completamente igual», sostuvo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena CNBC.

Al abordar la situación en Asia occidental tras el recrudecimiento del conflicto, aseguró que le preguntaría directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el Líbano y descartó que el precio del petróleo volviera a dispararse, si la nación persa cerraba por completo el estrecho de Ormuz ante el fracaso de las negociaciones, como reportaron medios estatales iraníes.

«Creo que el [precio del] petróleo se desplomará muy pronto«, ripostó en su lugar.

El punto inamovible

Pese a su aseveración, Trump ratificó en que para poder llegar a un acuerdo, las autoridades iraníes deben renunciar explícitamente al armamento nuclear y afirmó que los estadounidenses estarían dispuestos a pagar más por la gasolina, si ello venía aparejado de la consecución de ese objetivo.

«Una vez que se explica que todo esto se debe a que Irán tiene un arma nuclear, la gente está dispuesta a pagar un poco más», sostuvo. No hay evidencia que respalde que ese país de Asia occidental posea armas nucleares ni tenga las condiciones para fabricarlas.

En línea semejante, aseguró que los precios de la gasolina «bajarán muy rápidamente», aunque insistió –en repetidas ocasiones, según CNBC–, que no tiene prisa alguna en destrabar las estancadas negociaciones de paz con el país persa.

«Si se acabaron, se acabaron. Si no, pues creo que se alargaron demasiado. Francamente, me parecieron muy aburridas«, declaró.

En las últimas jornadas, Washington y Teherán han estado intercambiando ataques en el contexto de una frágil tregua declarada a principios de abril. Trump prorrogó ese alto el fuego por tiempo indefinido hasta nueva orden. Sin embargo, la pausa en las hostilidades ha sido frágil desde el comienzo.

A principios de mayo, ambos países ya habían protagonizado un cruce de ataques en el estrecho de Ormuz. En esa ocasión, Irán acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego.

La tensión se mantuvo también a finales de mayo, cuando Reuters reportó que el Ejército estadounidense bombardeó una instalación militar iraní en el área del estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán realizó un ataque de represalia contra posiciones de EE.UU. en la región.

Además, el pasado sábado el Centcom confirmó que disparó un misil contra un buque mercante que navegaba por aguas internacionales del golfo de Omán con destino a un puerto de Irán.

Tomado de Rusia Today

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