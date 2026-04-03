El equipo negociador iraní suspendió las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. en protesta por los ataques de Israel contra el Líbano, calificándolos «crímenes sionistas», informa Tasnim.

Una de las condiciones previas en las negociaciones para el alto el fuego entre Irán y EE.UU. era el cese de las hostilidades en el Líbano por parte de Israel. Sin embargo, esto fue violado «en todos los frentes, incluido el Líbano», que desencadenó la decisión iraní, escribe el medio.

Por su parte, funcionarios y negociadores del país persa han instado al cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza y el Líbano, así como a la retirada completa de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas en territorio libanés.

«Mientras no se cumplan las exigencias de Irán y de la resistencia al respecto, no habrá ningún tipo de diálogo«, subraya Tasnim.

Además, Irán evalúa la posibilidad de bloquear por completo el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el paso de Bab el Mandeb, «para castigar a los sionistas y a sus partidarios».

El estrecho de Bab el Mandeb, ruta estratégica cuyo bloqueo asfixiaría al golfo Pérsico y dispararía el precio del petróleo

Ofensiva israelí en territorio libanés

El anuncio se produce poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicara el inicio de ataques contra objetivos del movimiento chiita libanés Hezbolá en el barrio de Dahieh, en Beirut.

La jornada anterior, el ataque aéreo israelí contra el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, causó la muerte de al menos ocho personas, entre ellas tres mujeres.

A pesar de la frágil tregua declarada a principios de abril entre Washington y Teherán, que, según la postura iraní, incluye el Líbano, las FDI continúan atacando el sur del país árabe.

Israel está creando en el sur del Líbano lo que define como «una zona de seguridad» y ya desplegó tropas en su territorio, según mapas de las FDI y reportes de medios. Además, ha ocupado decenas de aldeas e impide a los residentes regresar a sus hogares.

El 26 de mayo se informó que las FDI lanzaron una operación terrestre en el Líbano, sobrepasando la denominada ‘línea amarilla‘, impuesta por Israel para impedir el regreso de los residentes locales a las zonas ocupadas por sus tropas.

Ante los ataques de la nación hebrea, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció el 30 de mayo que su país enfrenta una escalada de tensión «peligrosa y sin precedentes» por parte de Israel. Según detalló, Tel Aviv no se limita a atacar zonas específicas, sino que aplica una «política de destrucción masiva y desplazamiento forzado«.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí en territorio libanés ha causado 3.371 muertos, 10.129 heridos y más de un millón de desplazados, según cifras oficiales.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una reunión de emergencia al respecto debido al aumento de estos ataques.

Tomado de Rusia Today

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