Activistas australianos que participaron en la Flotilla Global de Sumud por Gaza presentaron una presentación formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 30 de mayo, acusando a Israel de crímenes de guerra basándose en pruebas documentadas de tortura y violencia sexual sufridas durante su secuestro y encarcelamiento.

La presentación legal, presentada por 11 supervivientes australianos de la Flotilla y su equipo legal, está respaldada por decenas de testimonios de supervivientes, pruebas en vídeo, registros médicos y declaraciones juradas.

Estas pruebas detallan severas palizas y abusos sexuales tras la ilegal interceptación el 18 de mayo, por fuerzas israelíes y en aguas internacionales, de una misión internacional de ayuda que transportaba alimentos y medicinas a la sitiada Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo israelí al enclave.

Un relato específico incluido en la presentación describe a un trabajador humanitario australiano que fue inyectado por la fuerza, por los captores israelíes con una sustancia no identificada.

La Flotilla Global Sumud ha informado que al menos 67 participantes sufrieron lesiones durante su encarcelamiento, con evaluación médica requerida, y al menos 12 necesitaron hospitalización.

Una de las activistas, la cineasta australiana Juliet Lamont, relató en una entrevista con Double Down News que fue arrastrada a un contenedor que ella llamó “túnel de tortura”, donde la colocaron en una posición de estrés, con las manos sujetas a la espalda y los tobillos esposados en la oscuridad antes de ser “violada vaginalmente por uno de los soldados masculinos”, mientras “otras personas tenían armas insertadas dentro”.

Añadió que a una mujer de 70 años le habían fracturado las costillas mientras “aullidos de tortura y dolor” salían de la misma cámara en la que había sido torturada.

Australian documentary filmmaker Juliet Lamont, detained after Israel intercepted the Gaza aid flotilla in May, alleges in a new interview that she was raped by an Israeli soldier inside a darkened shipping container while handcuffed and shackled. She also describes water… — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Tomado de Cubadebate

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