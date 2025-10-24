Es posible que experimentemos las temperaturas más bajas en lo que va de temporada y el último día del año será invernal en la mitad occidental de Cuba, auguraron hoy meteorólogos.

Un frente frío comenzó a avanzar desde el lunes 29 por el Golfo de México, y se prevé que llegue a la región occidental entre el final de hoy y las primeras horas de la madrugada del 31 de diciembre, por lo que incrementarán las probabilidades de lluvias, precisó el Instituto de Meteorología en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

Aunque llegará debilitado, las lluvias asociadas a este sistema serán poco significativas, destacan.

A partir del 31, comenzaran a influir las altas presiones migratorias de origen continental, lo que provocará un incremento en la fuerza del viento con dirección norte y un aumento en el oleaje en la costa norte occidental.

La masa de aire frío comenzará a hacer efecto desde el 31, lo que ocasionará un notable descenso en las temperaturas máximas durante ese día en la mitad occidental del país.

En la primera jornada de enero amanecerá seco y despejado, el sol asomará y el viento del norte mantendrá una sensación fresca, describieron.

