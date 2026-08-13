Diplomáticos de varios países, funcionarios del sistema de Naciones Unidas y amigos estadounidenses solidarios con Cuba asistieron este jueves en Nueva York a la inauguración de una exposición fotográfica dedicada al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, la muestra, instalada en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, recoge momentos de sus visitas a Estados Unidos en los primeros años de la Revolución, como parte de las actividades por el aniversario.

Las imágenes reflejan distintas facetas de Fidel: dirigente, estadista, internacionalista, orador y hombre de pensamiento, así como su capacidad para dialogar y establecer vínculos con personas de diversos orígenes.

Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante la ONU, destacó que las fotografías trascienden el valor documental y permiten acercarse a la vida de una personalidad que marcó la historia de la isla y los debates internacionales de su tiempo.

El diplomático subrayó que, a 100 años de su nacimiento, el legado de Fidel permanece vinculado a la defensa de la soberanía, la independencia y la justicia social, situando al ser humano en el centro de las prioridades de la Revolución.

Recordó que para Fidel la solidaridad no fue un acto de caridad, sino un deber entre pueblos que comparten la aspiración de construir un mundo más justo, lo cual se expresó en la cooperación de profesionales cubanos en salud, educación y otras ramas.

Soberón resaltó también la contribución de Cuba a las luchas contra el colonialismo y el apartheid en África, así como la firme defensa de Fidel al multilateralismo y al papel de la ONU como tribuna de los países en desarrollo.

El embajador recordó que, pese a las diferencias bilaterales, Fidel distinguió entre las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y los sentimientos hacia su pueblo, defendiendo la posibilidad del diálogo y la coexistencia pacífica sobre bases de respeto mutuo.

Soberón afirmó que comprender la resistencia del pueblo cubano exige comprender la dimensión de la obra de la Revolución y el papel fundamental desempeñado por Fidel en su construcción.

Entre los invitados a la inauguración estuvo Amina Mohammed, subsecretaria general de Naciones Unidas, quien compartió el homenaje a la relación de Fidel con el pueblo estadounidense.

Tomado de la ACN

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