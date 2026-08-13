China registró 522.000 nuevos casos confirmados de covid-19 en julio, entre ellos 487 graves y una muerte, informó este jueves el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país (CDC).

Ese aumento de contagios correspondientes a la variante ómicron representa otra ola periódica del coronavirus, similar en gravedad a las registradas en los últimos dos años, explicó el CDC, señalando que ha evolucionado hacia una enfermedad respiratoria recurrente y prevalente en la nación asiática, con una o dos fluctuaciones epidémicas anuales.

Entre los factores que impulsaron el repunte de los casos de covid-19 el mes pasado figura la disminución de la inmunidad poblacional, las mutaciones continuas del virus y el aumento de los viajes en verano, señaló a Global Times Li Tongzeng, médico especialista en enfermedades respiratorias.

Tomado de Rusia Today

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