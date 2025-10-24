Dos petroleros que navegaban bajo las banderas de Turquía y Azerbaiyán colisionaron este martes en el mar de Mármara, frente a las costas de Estambul, informó a Sputnik el Ministerio de Transporte e Infraestructura turco.

‘El petrolero Kalbajar, de 141 metros de eslora y bajo bandera de Azerbaiyán, colisionó con el petrolero Alatepe, de 115 metros de eslora y con bandera de Turquía, frente a las costas del distrito de Kucukcekmece’, señaló el ministerio en un comunicado???.

Según la institución, al lugar del incidente fueron enviados un remolcador y equipos de salvamento para atender la emergencia.

El accidente se produjo en medio de fuertes condiciones meteorológicas adversas en Estambul, donde este martes se registraron vientos huracanados de hasta 75 kilómetros por hora, lo que obligó a cancelar varias rutas de ferris.

Tomado de Cuba Sí

