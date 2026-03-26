La segunda audiencia ilegal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York concluyó este jueves sin decisiones definitivas por parte del tribunal, según informa The Associated Press.

La citada agencia de noticias aseguró que, al finalizar la sesión, el mandatario venezolano estrechó la mano de su abogado, Barry Pollack, y saludó al representante legal de su esposa, Cilia Flores, antes de ser escoltado fuera de la sala por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Al abandonar la mesa de la defensa, el Jefe de Estado se despidió de su abogado con la frase: “Hasta mañana”. Por su parte, el juez Alvin Hellerstein informó que dictaminará sobre el financiamiento de la defensa en una fecha posterior y procederá a fijar un nuevo encuentro para la próxima audiencia.

Tomado de Cubadebate

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