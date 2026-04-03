La reunión estuvo encabezada por el líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai, quien recibió al diplomático junto a otros parlamentarios para abordar las relaciones bilaterales y la situación actual de la nación caribeña.

Durante el diálogo, Uczai expresó la solidaridad del partido con el pueblo cubano y rechazó la política imperialista del presidente Donald Trump contra Cuba y América Latina.

El legislador anunció que la bancada propondrá una moción de solidaridad con Cuba en el VIII Congreso Nacional del PT, previsto del 23 al 26 de abril en Brasilia, según difundió la página web del PT en la Cámara.

De acuerdo con el parlamentario, el congreso de esa fuerza política debatirá el tema “Soberanía, Reconstrucción y Futuro”, para abordar los caminos de la organización y la lucha en el próximo período.

Ese encuentro también analizará la compleja coyuntura política actual con el avance y la consolidación de la extrema derecha en el escenario mundial.

Por su parte, el embajador cubano recordó que el bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba se mantiene desde hace 67 años, pero señaló que, con Trump, esa política se ha ampliado con un cerco energético que busca impedir la entrada de petróleo a la isla. Agregó que se trata de una situación orientada a provocar un genocidio en Cuba, ya que la falta de acceso al petróleo dificulta la generación plena de energía y, en consecuencia, la producción de alimentos y medicamentos, además de afectar la atención hospitalaria y generar otros graves problemas para la población.

“El gobierno de Estados Unidos intenta asfixiar a la población cubana para derrotar nuestra Revolución”, afirmó el diplomático.

Cairo añadió que la política agresiva de Trump contra Cuba también busca desviar la atención de los estadounidenses de los graves problemas económicos y sociales que enfrenta ese país, como resultado de medidas controvertidas adoptadas por su gobierno.

En ese contexto, destacó la cooperación internacional que ha recibido la isla, incluyendo el suministro de alimentos y medicinas, así como proyectos energéticos con apoyo de China orientados a reducir la dependencia del petróleo.

Asimismo, agradeció a Brasil por su solidaridad y defendió la adopción de medidas concretas desde el punto de vista material frente al cerco estadounidense.

El diplomático sostuvo que el gigante sudamericano tiene capacidad para ejercer liderazgo y promover una iniciativa internacional en defensa de Cuba.

Además de Uczai, en la reunión participaron los diputados Ana Pimentel, Maria do Rosário, Elton Welter, João Daniel, Padre João, Paulo Lemos, Rui Falcão, Tadeu Veneri y Walmir Assunção.