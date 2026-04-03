El periódico Trabajadores anunció que a propuesta del jurado, la CTC otorgó el Gran Premio Periodístico Primero de Mayo 2026, en el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a un reportaje de investigación sobre un tema de gran impacto económico y social para los colectivos laborales del país, tratado desde una perspectiva crítica que no solo diagnostica el problema, sino que también sugiere posibles soluciones.

Su texto es Comedores obreros, el viacrucis de los que quedaron, de un colectivo de autores del citado rotativo, integrado por Juanita Perdomo Larezada, Lianne Fonseca Diéguez y María de las Nieves Galá.

Además, reciben estímulos en Prensa Impresa los materiales Reportaje: Me afilio… no me afilio, de Betty Beatón Ruiz, Gretel Díaz Montalvo, Yamila Causse Despaigne y José Luis Martínez Alejo, todos de ese colectivo; y los Reportajes El timbiriche virtual de las donaciones de sangre, de Arelys García Acosta; y La usurpación no puede legalizarse, de Delia Proenza Bárzaga, ambos del periódico Escambray, de Sancti Spíritus.

También Héroes y Heroínas del Trabajo: Prohibido olvidar… necesario atender, de Yudaisis Moreno Benítez, Lianet Suárez Sánchez, José Luis Martínez Alejo y Gabino Manguela; al igual que Estimulación para trabajadores. Lo que un día fue… ¿será? De Yolanda Molina Pérez, Yuleilky Obregón Macías, Gabino Manguela, José Luis Martínez Alejo y Jorge Pérez Cruz, todos del colectivo de la citada publicación de la central obrera de Cuba.

En el caso de la Radio, la serie de trabajos por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de Aroldo García Fombellida, de Radio Rebelde; y el Conjunto de historias de vida de Héroes y Heroínas del Trabajo, de Oscar Salabarría, de Radio Rebelde.

Igualmente, Entrevista a Yohany, una guajira que hila sueños de seda en Catalina, de Nileyan Reyes Miranda, de Radio Jaruco; y Crónica El mundo, de Julio Palmero, de Enrique Ojito Linares y Arelys García Acosta, de Radio Sancti Spíritus.

Respecto a la Televisión, Reportaje sobre los valores históricos de la región de Birán, donde nació el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de Marel González, de la provincia de Holguín; y los reportajes sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras, de los periodistas Mirian Sobrado Ramírez y Karel Ricardo López, de Matanzas, y acerca del salvamento de la vida de una tripulante del buque escuela venezolano, del realizador Abdiel Bermúdez Bermúdez.

Las Menciones recayeron en Prensa impresa, para El renacer del coloso gris, de Miguel Adrián Rodríguez Pérez del periódico 5 de septiembre; ¿Dónde dejo a mi hijo para trabajar?, de Yamila Causse Despaigne, Yudaisis Moreno Benítez y Lianet Suárez Sánchez, del periódico Trabajadores

Por último, Intervenir en un equipo es como entrar en un salón de enfermería, de Yoanna Herrera Hernández, del periódico Escambray; y Serie sobre el impacto del bloqueo en la salud pública: Defensores de la vida y Puerta abierta a la esperanza, de Alina Martínez Triay, también de Trabajadores.

El jurado estuvo integrado por Edda Diz Garcés y Francisco Rodríguez Cruz.

En Televisión, Historia de vida, de Taimé Martínez Naranjo, del periodista Karel Ricardo Roque; reportaje sobre la MIPYME dedicada a la recogida de desechos sólidos, de Yaremi Marrero Ponce, de Mayabeque; Doris frente al volante, de Gianny López Ponce; y el Conjunto de informaciones sobre el proceso de discusión del anteproyecto de Ley Código de Trabajo, de Manuel Singh Castillo.

El jurado de televisión estuvo integrado por Freddy Moros Bermúdez, Néstor Pardiño Martín y Bienvenido Rojas Silva

La Radio, a Maickol Antonio Vidanger Ramírez y Alejandro Bonne Corbacho, por el testimonio Tecnología GPON en Guantánamo: implementación y desafíos; Yeris del Sauzal Francisco, de Radio Progreso ,y Radio Sancti Spíritus por la serie Hombres que se levantan con Cuba.

Otro tanto ocurrió con Yordanis Rodríguez Vega, de Puerto Padre, de Las Tunas, por el reportaje Luz que volvió tras doce horas de esfuerzo en subestación La Micro, Puerto Padre; y Marianela Samper, de Radio Habana Cuba, por entrevista a enfermera cubana que cumplió misión en el estado venezolano de Amazonas.

El jurado de Radio estuvo integrado por Rosa María Godoy de Armas, Angélica Paredes López y Pedro Manuel Otero Cabañas.

Tomado de ACN

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