En su perfil personal, René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba y uno de los Cinco, compartió un testimonio extenso sobre los episodios menos divulgados del juicio celebrado en Miami contra él y sus compañeros, donde se revelaron pruebas de artefactos antipersonales experimentados por directivos de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate.

Los Cinco Héroes de la República de Cuba —Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González— fueron arrestados en 1998 en Estados Unidos y sometidos a un largo proceso judicial en Miami.

Su misión había sido infiltrar organizaciones anticubanas radicadas en el sur de la Florida para prevenir actos terroristas contra Cuba.

Entre esas organizaciones estaba Hermanos al Rescate, fundada por José Basulto, que se presentaba como un grupo “humanitario” dedicado a localizar balseros en el mar, pero que en realidad desarrollaba acciones hostiles contra Cuba. Uno de sus directivos era Arnaldo Iglesias, quien participó en pruebas de artefactos antipersonales.

El ex piloto cubano Juan Pablo Roque, infiltrado en la organización, informó al FBI sobre estos experimentos, y el agente George Kizinski llegó a reunirse con Basulto para persuadirlo de abandonar la idea.

René relató que durante las audiencias salió a la luz cómo Basulto e Iglesias realizaron ensayos con un dispositivo semejante a una bengala, pero cargado con municiones de 20 milímetros en lugar de material pirotécnico.

Explicó que, en manos de cualquier manifestante violento, ese artefacto podía convertirse en un arma mortal contra las fuerzas del orden, provocando una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles.

El testimonio recuerda que Iglesias, bajo juramento, admitió haber participado en esas pruebas y reconoció que el artefacto estaba diseñado para herir personas.

“Quedó claro que no se trataba de simples bengalas, sino de un diseño para causar daño, y que Basulto estuvo directamente implicado en esa iniciativa”, subrayó René.

El Héroe de la República también comentó las declaraciones posteriores de la abogada Sofía Powell Cossío, quien intentó justificar los artefactos alegando que serían usados por balseros para defenderse de tiburones o cazar aves y peces.

“Ese argumento fue una muestra de la manipulación mediática que siempre ha acompañado a estas organizaciones. Pretendían disfrazar un experimento violento con una fábula inverosímil, confiando en que la audiencia aceptara sin cuestionar”, señaló.

René describió cómo la jornada del juicio incluyó un side bar motivado por esas declaraciones, y cómo la jueza recordó a las partes la prohibición de hacer comentarios públicos.

“Lo mejor del caso es que ellos tienen la seguridad de que su audiencia se tragará el cuento sin digerirlo, tal y como ha ocurrido durante tantas décadas de enajenación”, escribió en su perfil.

El testimonio se acompañó de ilustraciones y caricaturas realizadas por Gerardo Hernández y el dibujante Many, que reflejaban la ironía y el absurdo de las justificaciones ofrecidas por los abogados de Hermanos al Rescate.

Cuba denunció oportunamente más de 25 graves y deliberadas violaciones de su espacio aéreo por aeronaves de Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996,la respuesta de Cuba ante la violación reiterada de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa.

Tomado de ACN

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