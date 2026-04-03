Los integrantes del segundo Convoy Europeo de Solidaridad llegaron a La Habana para participar en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores, este 1 de mayo, invitados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Los activistas, procedentes de Italia, Francia, Suiza, México y Estados Unidos, trajeron consigo alimentos, insumos médicos y materiales deportivos destinados a instituciones educativas de esta nación caribeña, afectada por la política de asfixia económica y cerco energético del gobierno de Donald Trump.

En el encuentro de bienvenida en la capitalina Casa de la Amistad, el presidente del ICAP, Fernando González, agradeció en nombre del pueblo cubano el gesto solidario, que repiten a solo un mes de haber estado en la isla, en momentos difíciles de amenazas y bloqueo recrudecido por parte del gobierno de Estados Unidos.

En la ocasión, se entregó el Sello conmemorativo Aniversario 65 del ICAP al empresario y activista de la solidaridad con Cuba, Michele Curto, coordinador de la iniciativa solidaria.

Curto, quien además preside la empresa mixta BioCubaCafé, expresó su gratitud por el reconocimiento, y refirió que “la batalla por Cuba es la batalla por el mundo”.

Afirmó, asimismo, que no puede imaginar otro lugar del mundo donde celebrar el 1 de Mayo, y el Día de la rebeldía de Italia el 25 de este mes.

Los integrantes del Convoy en los próximos días visitarán provincias orientales como Santiago de Cuba y Guantánamo, y luego regresarán a La Habana para participar en los festejos por el Día Internacional de los Trabajadores, y otros encuentros en los primeros días de mayo.

Tomado de Cubadebate

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