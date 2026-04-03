Declaración de las entidades del Programa Nacional de Estudio y Promoción del Ideario Martiano

“Noble caudillo: a nuestro pueblo llega

Feroz conquistador: necio amenaza

Si a su fuerza y poder le resistimos

En polvo convertir nuestras murallas…”

Fragmento del poema épico Abdala, José Martí, 1869

Convencidos de que no hay amenazas que amedrenten al pueblo de Abdala, símbolo del máximo sacrificio al que siempre estará dispuesto un pueblo profundamente martiano; confiados en que “no hay proa que taje una nube de ideas”, y en que las armas morales son las que salvan a los pueblos y definen lo que significa ser humanos; conocedores de nuestra historia, orgullosos de nuestra estirpe mambisa, guerrillera y humanista:

Condenamos todo lo que divida a la humanidad, desequilibre el mundo y perpetúe la injusticia sobre la faz de la tierra.

Reafirmamos nuestro compromiso de estudiar, trabajar, pelear y vencer en la lucha eterna entre el egoísmo imperialista y la vocación solidaria del ser humano, por la elevación espiritual, la prosperidad y el equilibrio del mundo, como nos enseñaron José Martí, sus mejores maestros y sus más brillantes

discípulos.

Saludamos los gestos de pueblos hermanos de todo el planeta que históricamente han brindado su apoyo, en concordancia con el espíritu martiano, y que hoy, en favor del diálogo, la cooperación y la búsqueda de la paz, se levantan con el pueblo cubano, y cierran filas para que no pase “el gigante de las siete leguas”.

Y con la seguridad en la victoria y en la responsabilidad histórica de los pinos nuevos del presente siglo, hacemos nuestra la respuesta de Abdala, líder adolescente de un país amenazado por el peor enemigo; respuesta que no conoce límites geográficos, etarios o temporales:

“Decid al pueblo que con él al campo Cuando se ordene emprenderé la marcha; Y decid al tirano que se apreste,— Que prepare su gente,—y que a sus lanzas Brillo dé y esplendor. Más fuertes brillan Robustas y valientes nuestras almas! Feliz mil veces ¡oh valiente joven! El pueblo que es tu patria! —Viva Abdala!—”

Programa Nacional de Estudio y Promoción del Ideario Martiano

La Habana, 22 de abril de 2026

Tomado de Cubadebate

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