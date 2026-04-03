El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, abandona la administración Trump, según anunció el Pentágono este 22 de abril.

Su salida “tendrá efecto inmediato”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en las redes sociales.

El subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el cargo de secretario en funciones, añadió Parnell.

Phelan es el último alto mando militar en abandonar la administración en los últimos meses. Su salida se produce en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

“En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, estamos agradecidos al Secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos”, escribió Parnell. “Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.”

La Marina no proporcionó una razón para la salida de Phelan.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidiera al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, que dejara su cargo.

Otros dos funcionarios del Ejército, el general David Hodne y el mayor general William Green, también han sido removidos de sus funciones recientemente.

Tomado de Cubadebate

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