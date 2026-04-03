A sala llena tuvo lugar en el Parlamento Europeo el panel “Cien años con Fidel: una mirada a la historia y a su pensamiento frente a los retos actuales de Cuba”, como parte de las actividades organizadas por la Embajada de Cuba en Bélgica en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

El encuentro reunió a eurodiputados, académicos, intelectuales y amigos de Cuba en un espacio de profundo intercambio sobre la vigencia del pensamiento de Fidel en el contexto internacional contemporáneo.

El panel fue moderado por los eurodiputados João Oliveira y Danilo Della Valle, ambos integrantes del Grupo The Left en el Parlamento Europeo.

Entre los panelistas destacaron el profesor e historiador francés Salim Lamrani, experto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos; la intelectual belga Katrien Demuynck, coordinadora en Bélgica de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH); el exeurodiputado Manu Pineda, quien presentó su libro Fidel ante los problemas del mundo contemporáneo, así como la Dra. Damarys Álvarez Zapata, representante de la brigada médica cubana en Calabria.

Durante la jornada se abordaron temas como el papel de Fidel en las relaciones internacionales, su legado en la cooperación médica cubana y la vigencia de su pensamiento frente a los desafíos globales actuales. El intercambio con el público evidenció el interés y la actualidad de su legado.

La amplia participación de eurodiputados, representantes del cuerpo diplomático, organizaciones de solidaridad y público en general reafirmó el reconocimiento y la proyección internacional del pensamiento de Fidel.

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