A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario subrayó que los principales obstáculos para negociaciones auténticas radican en el incumplimiento de compromisos por parte de Washington, así como en la imposición de sanciones y la persistencia de amenazas.

“El mundo está presenciando declaraciones engañosas y contradicción entre palabras y acciones”, expresó el jefe de Estado iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes último la extensión de la tregua con Teherán, a solicitud de Pakistán, hasta que la nación persa presente una propuesta, sin precisar un plazo definido.

De acuerdo con reportes de la emisora pública Kan, fuentes estadounidenses informaron a Israel que el plazo fijado por Trump expiraría el próximo domingo.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca declaró a Fox News que el alto el fuego podría prolongarse entre tres y cinco días, aunque fuentes israelíes señalaron que la situación continúa siendo incierta y depende en gran medida de decisiones políticas en Washington.

El pasado 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de dos semanas, previo a una ronda de conversaciones celebrada el día 11 en Islamabad, la cual concluyó sin resultados concretos.

El conflicto se intensificó tras el inicio de acciones militares el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, con un saldo superior a tres mil víctimas fatales.

Posteriormente, ambas partes anunciaron el alto el fuego con la expectativa de avanzar hacia una solución negociada que ponga fin a la confrontación.

Tomado de Prensa Latina

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