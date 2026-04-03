La Financiera CIMEX S.A. (Fincimex) informó este martes desde su perfil en Facebook que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse ahora en efectivo en dólares estadounidenses en las oficinas de la Casa de Cambio (Cadeca).

La institución precisó que los beneficiarios podrán optar por depositar total o parcialmente los montos recibidos en sus cuentas de Clásica, producto financiero que ofrece descuentos y ventajas adicionales.

Fincimex destacó que la medida se enmarca en la estrategia de ampliar las opciones para la gestión de remesas, con el objetivo de facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica.

La entidad recordó que este servicio coincide con el tercer aniversario de la tarjeta, consolidada como instrumento de pago que brinda beneficios a sus titulares.

Tomado de Cubadebate

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