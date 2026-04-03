Los siete nuevos Leñadores ya entrenan en el estadio “Julio A. Mella” para iniciar la IV Liga Élite el sábado 2 de mayo frente a los Cachorros de Holguín.

El mánager Abeysi Pantoja reforzó el bullpen con cuatro nuevos lanzadores entre ellos los zurdos Islay Sotolongo, Rodolfo Soris y Enyer Fernández , así como un derecho, el espirituano Yankiel Mauri, un hombre que viene con la justificada intención de sumarse a Kenier Ferraz, Rodolfo Díaz y Alberto Pablo Civil como encargados de trabajar en las postrimerías de los juegos. Precisamente el espirituano Mauris llega con el mejor currículo tras su desempeño en la Serie 64. Llega con récord de 7 ganados, otros tantos salvados y dos reveses. Su efectividad fue de 1.40 en 58.0 inning, con 57 ponchados y 13 bases por bolas. Sus 25 apariciones fueron todas en función de cerrador y los bates rivales le promediaron para 215.

Por su parte el zurdo cienfueguero Islay Sotolongo lanzó 93.2 entradas en 20 juegos para los Elefantes, 13 de ellos como abridor. Terminó con 7-5 y 2 rescates. Promedió 3.36 con 49 ponches y 33 boletos. Los contrarios le batearon para 281.

De Guantánamo llegó el indio Enyer Fernández, otro zurdo muy talentoso que en la temporada precedente terminó con 5-4 y 5.68 de efectividad. En 69.2 le batearon para 285 con 53 ponches y 45 boletos. Por último el camagüeyano Rodolfo Soris aportó para 6-4 (1JS) para los Toros. Hizo 14 salidas, dos de ellas como apagafuegos, promedió 4.29 con 41 ponches y 29 bases por bolas en 79.2 sobre la lomita. Los oponentes le ligaron para 288.

Del resto, el receptor avileño Fernando de la Paz es una muy buena alternativa sobre todo por sus números a la defensa donde fusiló a 27 corredores en intento de robo, mientras 11 llegaban a la siguiente almohadilla. Esa puntería compensa con los 4 pasboles y los cinco errores. Con el bate promedió para 271 con 20 dobletes y par de cuadrangulares. Impulsó a 24 compañeros y su OPS fue de 799.

La lista de siete nuevos miembros de la novena tunera son los jardineros Osmán Carucho (Villa Clara) y Liuber Gallo (Sancti Spíritus). El jardinero Caruncho fue el mejor bateadores de los Azucareros en la S64 con average de 378 (218-78). Conectó 15 dobles, ocho triples y par de jonrones con 42 remolcadas y 42 anotadas. OPS(1000), OBP (472) y SLU (528).

Por su parte el infilder Liúber Gallo, juega en la segunda base. Promedió para 315 (257-81) con 8 dobles, 4 triples e igual cantidad de estacazos de vuelta completa. Anotó 37 carreras e impulsó 51. OBP(371) y OPS (795). A la defensa cometió 11 errores en 362 lances (970) en 69 juegos.

Ahora en lo que resta de semana y la próxima Pantoja y si cuerpo de dirección estarán atentos a la plantilla completa para definir la alineación inaugural el sábado 2 de mayo en el Mella frente a los Cachorros de Holguín.

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