El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó este jueves su más profundo agradecimiento a los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) por su “valiente postura” en defensa de la isla frente a las crecientes amenazas de una agresión militar por parte del gobierno de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en X, el canciller destacó el respaldo del bloque caribeño, que ha denunciado el “injusto y cruel bloqueo” impuesto por Washington contra Cuba, así como el cerco energético que afecta al país. Asimismo, valoró la reafirmación de CARICOM de que Cuba no representa una amenaza para ninguna nación.

“Su denuncia al injusto y cruel bloqueo que se nos impone, su condena al cerco energético contra nuestro país, y su reafirmación de que Cuba no representa una amenaza para ninguna nación, muestran su apoyo y solidaridad con nuestro país”, escribió Rodríguez Parrilla.

El canciller cubano subrayó la importancia de mantener la unidad regional y reiteró el compromiso de La Habana de continuar defendiendo junto a los países del Caribe la región como “Zona de Paz”, en línea con los principios proclamados por los propios jefes de Estado y gobierno de CARICOM.

Tomado de Cubadebate