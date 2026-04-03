Cuatro de los heridos están siendo sometidos a cirugía, según el gobernador de Kahramanmara?, Mukerrem Unluer.

Una de las víctimas mortales era docente de la escuela, de acuerdo con Unluer.

El autor de los disparos se suicidó tras el incidente, declaró Unluer a los periodistas en el lugar del tiroteo.

Este es el segundo tiroteo escolar en Turquía en igual número de días. El martes, un exalumno abrió fuego en su antigua escuela, hiriendo a 16 personas antes de quitarse la vida. Antes de esta reciente oleada de ataques, los tiroteos escolares eran un suceso poco habitual en Turquía.

El Ministerio de Justicia turco ha anunciado la prohibición de difundir información sobre el tiroteo “en aras de la integridad de la investigación”.

Siete fiscales han sido asignados a la investigación en curso, informó el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado publicado en X.

Tomado de Cuba Sí

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