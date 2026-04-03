Según precisó la institución desde su perfil en Facebook, la iniciativa cuenta con una inversión de un millón de euros y será implementada por UNICEF Cuba y UNFPA Cuba, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la República de Cuba.

El proyecto abarcará 10 municipios de las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma, donde la fecundidad adolescente mantiene indicadores elevados, según datos oficiales.

Las acciones estarán dirigidas a transformar normas de género, mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva y fortalecer la resiliencia comunitaria, especialmente en zonas afectadas por el huracán Melissa.

Representantes de las agencias participantes declararon que el objetivo es garantizar que cada joven disponga de herramientas para decidir sobre su cuerpo y su vida.

El programa se extenderá hasta 2028 y prevé un seguimiento constante de los resultados en los territorios seleccionados.

Tomado de Cuba Sí

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