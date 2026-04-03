La doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora general de la institución, declaró a la prensa que al detectar el olor a humo en las torres cuatro y ocho, de inmediato se activó el protocolo para esos casos, con el contacto informativo al cuerpo de bomberos y procedieron a la evacuación.

Refirió que “los niños neonatos fueron evacuados hacia el hospital pediátrico, también debieron poner a buen resguardo a las embarazadas, con traslado hacia el centro especializado ambulatorio Héroes de Playa Girón, y a pacientes graves y los ventilados los ubicamos en área segura, donde teníamos las tomas de oxígeno, con toda la seguridad en la vitalidad de los servicios médicos.

“Pudimos evacuar a médicos, enfermeras, todo el personal de apoyo de asistencia a la administración, todos los acompañantes con un gran nivel de apoyo.

“Ya los miembros del Ministerio del Interior realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incendio”.

Dijo que era importante en ese momento poder transmitir a la población un mensaje de tranquilidad y confianza de parte de los trabajadores del centro médico y del sector de salud.

El hospital Gustavo Aldereguía es el centro médico principal del territorio cienfueguero, con 47 años de servicio, desde que fuera inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 23 de marzo de 1979.

Tomado de Cuba Sí

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