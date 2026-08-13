Unas cinco personas murieron e igual número resultaron heridas este domingo cuando un avión de carga de Amazon se accidentó en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), confirmó la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

Según detallaron las autoridades, el incidente ocurrió cerca de la cuadra 2100 de Northwest 42nd Avenue, poco antes de las 2 p.m., luego de que un avión de Prime Air -un servicio de Amazon- saliera de la pista, chocara con múltiples vehículos y se incendiara.

El avión partió desde Puerto Rico

La agencia federal informó que el avión de carga, un Boeing 767-300, había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

Por su parte, Miami-Dade Fire Rescue detalló que respondió tras recibir reportes de que la aeronave había salido de la pista e impactado varios vehículos.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron un avión incendiado, con intensas llamas y una densa columna de humo. Las autoridades indicaron que hay múltiples pacientes involucrados en el incidente y que más de 60 unidades respondieron a la emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Qué se sabe de los heridos

Cinco personas murieron y otras cinco más resultaron heridas este domingo cuando un avión de carga de Amazon se accidentó en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), confirmó la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz en una conferencia de prensa.

Lo que dijeron los testigos

Videos grabados por testigos muestran una intensa columna de humo cerca de una pista. Otra grabación captó de cerca a la aeronave, identificada con el logo de Amazon, envuelta en llamas.

Residentes de la zona dijeron haber escuchado lo que parecía una explosión antes de ver la columna de humo.

Debido al accidente, la FAA informó que las salidas con destino al Aeropuerto Internacional de Miami fueron suspendidas temporalmente debido a un avión averiado en la pista.

Tomado de Cubadebate

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