El Gobierno belga rechazó este domingo la entrada a 13 estudiantes palestinos procedentes de Gaza que cuentan con becas de universidades belgas y visados en regla, según confirmó la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, en declaraciones a la emisora pública flamenca VRT.

La funcionaria argumentó que autorizar el ingreso podría generar un “efecto dominó” y sostuvo que los becarios podrían apelar a la reunificación familiar o solicitar asilo político una vez en territorio belga.

“¿Por qué no se aplicaría eso a la gente de Yemen o Sudán?”, se preguntó la ministra.

El rector de la Universidad de Amberes, Herwig Leirs, calificó la decisión como “una cuestión de voluntad política” y recordó que los estudiantes llevan hasta dos años a la espera de completar los trámites para poder ingresar al país y comenzar sus estudios.

Los 13 jóvenes, beneficiarios de becas otorgadas por instituciones académicas belgas, han visto frustrado su acceso a la educación superior en Bélgica a pesar de contar con todos los requisitos migratorios, en un contexto de creciente restricción de la entrada de estudiantes palestinos a países europeos.

Tomado de Cubadebate

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