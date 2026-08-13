El Ministerio de Defensa de Argelia anunció el cierre del espacio aéreo para todas las aeronaves civiles y militares matriculadas en los Emiratos Árabes Unidos.

La medida entrará en vigor el 11 de septiembre de 2026 a las 00:00 horas y responde a la ruptura formal de relaciones diplomáticas entre Argel y Abu Dabi.

El decreto gubernamental establece una única excepción: los vuelos comerciales con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Houari Boumediene.

Dichas operaciones podrán mantenerse de forma temporal hasta el vencimiento del contrato vigente a finales de 2026.

La ruptura llega tras años de fricciones geopolíticas. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, acusó en repetidas ocasiones a los Emiratos de injerencia en asuntos internos.

El deterioro bilateral se profundizó en febrero, cuando Argelia inició el proceso para revocar el acuerdo de servicios aéreos firmado en mayo de 2013.

Como parte de los puntos de mayor tensión figuran el respaldo emiratí al Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK) —considerado organización terrorista por Argel— y el apoyo de Abu Dabi a la postura de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Tomado de Cubadebate

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