Los precios del petróleo han vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril esta semana, al intensificarse los combates en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques, mientras que los hutíes han atacado a Arabia Saudita y avivado las tensiones en el estrecho de Bab el-Mandeb.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, llegó a subir un 7,1 % y alcanzó los 108 dólares por barril antes de cerrar en 107,63 dólares, lo que supone un aumento diario del 6,34 %. Fue el nivel de cierre más alto para el Brent desde el 19 de mayo y su mayor incremento diario en seis semanas.

El crudo estadounidense llegó a subir un 7,3 % y alcanzó los 103 dólares por barril por primera vez desde mayo, antes de retroceder ligeramente y cerrar en 102,48 dólares, un alza diaria del 6,69 %. Fue el nivel de cierre más alto para el crudo estadounidense desde el 19 de mayo y su mayor incremento diario en dos meses.

El resurgimiento del conflicto ha avivado la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro mundial de petróleo y en el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz.

“El aumento de los ataques en el estrecho de Ormuz y de las acciones de los hutíes contra Arabia Saudita sugiere que Irán y sus aliados están tratando de recuperar la iniciativa en la guerra”, señaló en una nota Jason Tuvey, economista jefe adjunto de mercados emergentes en Capital Economics.

“Esto podría frenar la recuperación de la producción de petróleo en el Golfo y aumenta el riesgo de que los precios mundiales de la energía sigan subiendo en las próximas semanas”, afirmó Tuvey.

El repunte del petróleo contrasta con la visión de Trump

Por primera vez desde el inicio de la guerra, S&P Global Energy declaró el jueves que no espera que la producción de petróleo en Oriente Medio recupere los niveles previos al conflicto para finales del próximo año. La firma ya no prevé un final definitivo de la guerra ni una vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz para finales de 2027.

S&P espera ahora que los precios del petróleo se mantengan elevados —en el rango de 80 a 100 dólares por barril— durante el próximo año.

Por el contrario, el presidente Donald Trump prometió el miércoles por la noche un rápido retorno a la energía barata.

“Los precios se desplomarán justo después de estas elecciones tan importantes del 3 de noviembre”, afirmó Trump. “La guerra terminará muy poco después de las elecciones”.

Jim Burkhard, director global de investigación sobre petróleo crudo en S&P Global Energy, señaló que el mercado “no está volviendo a la calma”.

“Se está ajustando a la nueva normalidad definida por un conflicto no resuelto y un riesgo marítimo persistente”, indicó Burkhard en el informe.

Turbulencias en el mercado de bonos

El aumento de los precios del petróleo ha intensificado la inquietud sobre la inflación y las subidas de tasas de interés de los bancos centrales, repercutiendo en los mercados de bonos y acciones.

La venta masiva en el mercado de bonos se intensificó el jueves; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años —referencia clave— se disparó más de 10 puntos básicos hasta alcanzar el 4,97 %, su nivel más alto desde octubre de 2023.

Los rendimientos de los bonos han subido a pesar de que el Departamento del Tesoro anunció el miércoles que recompraría hasta 6.000 millones de dólares en bonos el jueves, una medida destinada a aliviar la presión sobre los rendimientos. El jueves, el Tesoro anunció la recompra de aproximadamente 5.200 millones de dólares en bonos, una cifra ligeramente inferior al máximo previsto de 6.000 millones.

Algunos inversores no quedaron satisfechos con la magnitud del anuncio, mientras que otros sostienen que las recompras gubernamentales no bastan para alterar la trayectoria de los rendimientos de los bonos, los cuales han aumentado este año debido a la preocupación por el encarecimiento de la energía y las subidas de tasas por parte de los bancos centrales.

“Es como si el Tesoro disparara con una pistola de aire comprimido a un elefante”, comentó Mike O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading, en una nota.

El repunte de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos el jueves por la mañana coincidió con la publicación de nuevos datos que mostraban un aumento de la inflación mayorista general en agosto. Los operadores estiman una probabilidad del 70 % de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión de política monetaria de la próxima semana; esta cifra supone un incremento respecto al 61 % del miércoles y al 49 % de hace una semana, según datos de CME FedWatch.

Las acciones cotizaron a la baja este jueves, y los principales índices de EE. UU. cayeron por cuarto día consecutivo. El S&P 500 descendió cerca de un 0,6 %, prolongando una reciente racha de debilidad.

El S&P 500 ha retrocedido más de un 2,5 % desde su último máximo histórico alcanzado el 13 de agosto. A medida que concluye la temporada de resultados empresariales, los inversores centran su atención en el conflicto con Irán, el aumento de los rendimientos de los bonos y las perspectivas para la Reserva Federal.

Presión sobre los consumidores

La tensión derivada del conflicto con Irán se está reflejando en los mercados más allá del petróleo crudo. Los precios del diésel —combustible esencial para el transporte de mercancías por carretera y marítimo— se han disparado este año hasta alcanzar máximos históricos. El precio promedio nacional del diésel llegó a un récord de 5,98 dólares por galón este jueves, según datos de la AAA.

El repunte en los precios de los productos petrolíferos refinados es más preocupante que el alza del crudo, señaló Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy. Las empresas, la industria y los consumidores utilizan productos refinados, por lo que las tendencias en el precio del diésel son más relevantes que lo que ocurre con el crudo Brent, afirmó Galimberti.

“En lo que respecta al crudo, la situación es en realidad menos peligrosa que en el caso de los productos petrolíferos, específicamente el diésel”, declaró Galimberti a la CNN.

El reciente repunte de los rendimientos de los bonos está elevando los costos de endeudamiento en toda la economía. Las tasas hipotecarias, que tienden a seguir la evolución del rendimiento de los bonos a 10 años, se encuentran en sus niveles más altos de los últimos 15 meses. La tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años se situó en el 6,76 % esta semana, según Freddie Mac. Esta cifra es considerablemente superior a la de hace un año, cuando se ubicaba en el 6,35 %.

Por su parte, el Banco Central Europeo elevó el jueves su tasa de interés principal en un cuarto de punto porcentual, situándola en el 2,5 %; se trata del segundo aumento en lo que va de año, impulsado por el encarecimiento de los precios derivado de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

“El conflicto en Oriente Medio sigue generando presiones inflacionistas, y se prevé que la inflación se mantenga muy por encima del objetivo durante un periodo prolongado”, señaló el BCE en un comunicado.

Tomado de Cubadebate

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