“Nadie debe definir el destino de otra nación, más que su propio pueblo”, reiteró la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ante la posibilidad de que Estados Unidos emprenda una acción militar en contra de Cuba, esto en medio de las tensiones generadas por el endurecimiento de las medidas contra la isla decretadas por Donald Trump.

En la mañanera de este martes, se le preguntó de nueva cuenta sobre este riesgo y la situación en la nación caribeña, a lo que la mandataria respondió que México se pronunciará por la autodeterminación del pueblo cubano, y éste es el que debe definir su propio destino.

“Autodeterminación de los pueblos, es nuestra Constitución y nuestra convicción. Nadie debe definir el destino de otra nación, más que su propio pueblo”.

Subrayó que esa será la posición de su gobierno en todo momento: “eso lo vamos a defender siempre, no solo porque está en nuestra Constitución, sino porque es nuestra convicción. Y el pueblo de Cuba tiene que definir su destino, nadie más”.

Tomado de Cubadebate

http://www.cubadebate.cu/noticias/2026/03/23/anuncia-sheinbaum-nuevo-envio-de-viveres-a-cuba-y-reivindica-derecho-a-la-autodeterminacion-del-pueblo-cubano/

(Visitado 4 veces, 4 visitas hoy)

Marcar Favorito