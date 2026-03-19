La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que esta semana partirá hacia Washington una delegación diplomática nacional con el objetivo de iniciar una nueva etapa de diálogos formales con el Gobierno de Estados Unidos.

Durante un encuentro con inversionistas y cámaras empresariales, la mandataria ratificó la plena disposición del Estado venezolano para abrir este canal de comunicación directa que permita avanzar hacia una agenda de cooperación institucional transparente.

#ENVIVO | »Queremos ratificar frente a todos los inversionistas que quienes piensen y crean que es un buen momento y que #Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, seguridad jurídica, seguridad política, seguridad y tranquilidad para que sus… pic.twitter.com/7InUuWP5KS — teleSUR TV (@teleSURtv) March 24, 2026

La mandataria ratificó la voluntad del Estado venezolano de establecer relaciones políticas y comerciales bilaterales sólidas que superen el actual esquema restrictivo.

Durante la jornada de trabajo se subrayó la importancia de transitar desde el modelo de licencias temporales, como las otorgadas previamente a empresas como Chevron, hacia un sistema de seguridad jurídica permanente que brinde certidumbre real a las inversiones a corto, mediano y largo plazo.

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Enfatizó ante los empresarios que con las licencias intermitentes no se puede planificar proyectos a largo plazo. Además, ratificó la disposición absoluta del Gobierno Bolivariano para avanzar en esta nueva fase diplomática directa entre ambas naciones, buscando construir agendas de cooperación económica estables y transparentes que beneficien mutuamente a los pueblos.

Por otra parte, en el encuentro se reiteró el inmenso potencial mineral del territorio venezolano, el cual posee algunas de las mayores reservas de oro, bauxita y diamantes de todo el planeta.

Señalando que estos recursos representan oportunidades estratégicas para el desarrollo de la economía nacional y el impulso de la industria pesada local mediante alianzas transparentes con el sector privado internacional, siempre bajo el principio del respeto a la soberanía nacional venezolana.

Este encuentro entre el Gobierno de Venezuela y empresarios internacionales sirvió también para presentar las reformas de las leyes de Hidrocarburos y de Minas, las cuales aplican incentivos fiscales flexibles que facilitan la recuperación de capitales en áreas petroleras nuevas y flexibilizan la actividad minera bajo estándares internacionales de seguridad jurídica.

Durante la jornada, la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez instó al cese definitivo del bloqueo económico y de los esquemas de licencias temporales para generar certidumbre financiera real.

Tomado de TeleSur

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