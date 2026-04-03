Irán amenazó hoy con atacar el norte de Israel y sus instalaciones militares si Tel Aviv lanza una ofensiva contra los suburbios del sur de Beirut.

De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, el comandante del Cuartel General «Khatam al-Anbiya» de las Fuerzas Armadas iraníes, Ali Abdollahi, advirtió a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona ante una posible escalada.

Abdollahi afirmó que Teherán responderá con ataques contra objetivos militares israelíes si el ejército de ocupación bombardea los suburbios meridionales de la capital libanesa.

La advertencia se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaran en un comunicado conjunto que ordenaron al ejército atacar los suburbios del sur de Beirut, aunque horas después Estados Unidos impidió a su aliado lanzar su ofensiva para evitar una mayor tensión con Teherán.

La amenaza israelí ocurre pese a la prórroga del alto el fuego vigente desde el 17 de abril hasta principios de julio, y en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Beirut y Tel Aviv en Washington, bajo auspicio de Estados Unidos.

El domingo último, Katz anunció que el ejército israelí amplió sus operaciones terrestres dentro del Líbano y cruzó el río Litani.

Según el Ministerio de Salud libanés, el número de muertos por la agresión israelí contra el país desde el 2 de marzo ascendió a tres mil 412, mientras los heridos suman 10 mil 269.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció avances en la mayoría de los términos de un acuerdo con Teherán, aunque aún se ultiman detalles con Irán y otros países de Oriente Medio.

De acuerdo con medios regionales, el entendimiento incluiría, entre otros puntos, la reapertura del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán el 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel y contra lo que describió como intereses estadounidenses en países árabes, antes de alcanzarse un alto el fuego temporal el 8 de abril.

hoy con atacar el norte de Israel y sus instalaciones militares si Tel Aviv lanza una ofensiva contra los suburbios del sur de Beirut.

Tomado de Prensa Latina

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