El canciller federal alemán, Friedrich Merz, reunirá hoy en Berlín a líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Polonia para consensuar una estrategia de “apaciguamiento” hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El eje del debate girará en torno a qué evidencias concretas puede presentar Europa a la Casa Blanca para demostrar que asume mayor responsabilidad en su propia defensa y deja de depender exclusivamente del “paraguas” estadounidense, una exigencia recurrente de Trump desde su primer mandato, según la agencia ARD.

Analistas políticos señalaron que las tensiones transatlánticas se intensificaron luego de que los europeos ignoraran los llamados de Washington a sumarse a acciones agresivas contra Irán, alegando falta de consulta previa ante operaciones de alto riesgo.

Especialistas en relaciones internacionales citados por el diario belga Le Soir recordaron que Merz fue uno de los más críticos con el magnate, al calificar de “humillación” para Estados Unidos el curso de las negociaciones con Teherán y señalar la ausencia de una estrategia de salida del conflicto.

Como respuesta, Trump ordenó el repliegue de más de cinco mil efectivos militares estacionados en Alemania, en un claro gesto de presión sobre el gobierno germano y el conjunto de la alianza atlántica.

A la cita en Berlín podría sumarse el secretario general del bloque militar, Mark Rutte, mientras que los ministros de Defensa de la alianza noratlántica sostendrán una reunión preparatoria el próximo 12 de junio en París.

La cumbre oficial en Ankara arrancará el 7 de julio con una agenda marcada por la exigencia estadounidense de mayor carga financiera y militar europea, en un clima de desconfianza que pone a prueba la unidad del bloque militar.

Tomado de Prensa Latina

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