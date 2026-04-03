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Leñadores empatan en la cima

Leñadores empatan en la cima
Yankiel Mauri
Yankiel Mauri

El equipo tunero derrotó este lunes a Industriales con pizarra de 6-4 y empató con ellos en la cima de la LEB 2026.
La novena de Abeisy Pantoja salió abajo 0-2 en el pizarrón del estadio Latinoamericano, pero en la parte alta del quinto igualaron las acciones por pelotazo a Izaguirre, sencillo de Rondón, sacrificio de Frank de La Paz, roletazo de Luis Antonio Pérez para remolcar una y metrallazo de Liúber Gallo para traer la otra.
Los azules tomaron el mando 3-2 en el cierre del segundo tercio, pero Yordanys le botó la pelota al relevista Yunier Batista con uno a bordo para tomar la delantera definitivamente.
La victoria para el relevista Yankiel Mauri (2-1) con 3.1 sobre la lomita, un solo hits permitido y 4 ponches. Lo perdió Fernando Betanzos (1-1).
En otros resultados Holguín venció a Matanzas 12-4 y Mayabeque a Artemisa 8-0.
FOTOS: Roberto Morejón (INDER)
Infografía: Yoel Rosales

Clasificación Posiciones
Tabla de Clasificación
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Ernesto Vera González

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