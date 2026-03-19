EE.UU. e Israel han lanzado ataques contra la central nuclear de Bushehr en Irán, informa IRNA citando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

«El enemigo sionista estadounidense ataca de nuevo la central nuclear de Bushehr», escribió el medio. IRNA detalla que un proyectil impactó en la central nuclear de Bushehr alrededor de las 21:08 de la noche del 24 de marzo.

La agencia escribe que este incidente no causó daños económicos, técnicos ni humanos, mientras que tampoco afectó a las distintas partes de la central.

La semana pasada, otro proyectil impactó en las instalaciones de esta planta, también sin provocar ni víctimas ni daños.

La central nuclear de Bushehr actualmente se está construyendo con el apoyo de Rusia. El año pasado, el jefe de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, comparó las consecuencias de un posible ataque israelí contra la central nuclear de Bushehr de Irán con la catástrofe de Chernóbyl. «Por supuesto, si se golpea la primera unidad de energía en funcionamiento, será un desastre comparable a Chernóbyl», aseguró. Además, denunció que «no se puede acercar un arma a una instalación nuclear en funcionamiento».

Tomado de Rusia Today

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