Por primera vez en nuestra historia financiera, el Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado que un grupo de entidades del país comience a usar criptomonedas en sus pagos al exterior, lo cual facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras, además de abrir espacios para la innovación tecnológica en mipymes.

La información, publicada este 23 de marzo en La Gaceta de Cuba, indica que son nueve mypimes y una empresa mixta, con una licencia de un año, prorrogable esta última previa solicitud.

Esa autorización implica determinadas condiciones. Por ejemplo, serán solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad. Y las operaciones se registrarán, exclusivamente, a través de proveedores de servicios activos virtuales (PSAV) con licencia del Banco.

Las entidades acogidas, la mayor parte de estas dirigidas a los campos de la Informática y las Soluciones digitales, deberán rendir reportes trimestrales al BCC, en los cuales detallen los montos, las criptomonedas usadas y los PSAV intermediarios, de acuerdo con la publicación.

El grupo de empresas autorizadas está compuesto por: Dofleini (dedicada a la Informática); La Calesa Real y El Asadito (ambas de Gastronomía); La Meknica (Transporte); Ingenius Tecnologías (Soluciones informáticas); Dasqom Surl (Programación informática); Pasarela Digital Surl (Soluciones digitales); Cema Soltec (Tecnología de la información); Ara (Servicios informáticos) y la Empresa Mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa, de la Industria Ligera.

Tomado de Cuba Si

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