El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez concedió una entrevista al influyente programa «Meet the Press», de NBC News. Este intercambio con la periodista Kristen Welker es la primera entrevista que el jefe de Estado cubano concede a una televisora de Estados Unidos.

Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Meet the Press:

«Somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos, pero estamos dispuestos a defender esa paz que queremos».

Cubadebate comparte la entrevista completa en video

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Tomado de Cubadebate

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