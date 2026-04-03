La Habana, 11 abr (ACN) Cuba agradeció hoy por el apoyo recibido desde Roma, Italia, donde cientos de personas se reunieron para exigir el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

La Cancillería de la nación caribeña, en X, expresó gratitud a la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, así como a las organizaciones, sindicatos, partidos, ciudadanos y cubanos residentes de Italia que se movilizaron este sábado en la capital del país.

Según informó la Misión de Cuba, partiendo del Coliseo romano, los participantes marcharon hacia Porta San Paolo, lugar emblemático de la Resistencia en Roma.

La manifestación nacional defendió la soberanía y el derecho a la vida del pueblo cubano, y denunció el cerco de Washington a la mayor de las Antillas, indicó la Embajada.

Tomado de ACN

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