Óscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, ha desarrollado intensas agendas esta semana en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, con encuentros bilaterales y participación en paneles temáticos, informó Cancillería de Cuba desde su perfil en la red social Facebook.

Pérez-Oliva se reunió con Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo, quien ratificó la solidaridad y el compromiso de fortalecer la cooperación con Cuba en educación, salud, cultura y comercio.

El dirigente cubano dialogó con Daniiar Imanaliev, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, sobre la implementación del Plan de Acción de Cooperación Cuba–UEEA 2026-2030.

En el panel “Rusia y América Latina”, denunció la política de guerra económica, comercial y financiera, y el cerco energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y destacó la importancia de la cooperación regional.

Durante el Diálogo de Negocios Cuba–Rusia, se presentaron oportunidades de inversión en turismo, biotecnología, industria biofarmacéutica y salud, con amplia participación empresarial.

Autoridades rusas reiteraron su respaldo político, diplomático y material a Cuba, así como la defensa conjunta de la soberanía de ambos países.

En la Universidad Estatal de San Petersburgo se rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el contexto del centenario de su natalicio, con participación de estudiantes cubanos que cursan estudios en esa institución.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, fundado en 1997 y organizado por la Fundación Roscongress, constituye una plataforma de referencia para el análisis de la economía mundial y la promoción de proyectos de inversión.

Se celebra cada año en el Centro ExpoForum y reúne a más de 10 mil delegados de más de 120 países.

Las sesiones abordan temas estratégicos como energía, innovación tecnológica, comercio internacional, desarrollo sostenible y cooperación multipolar, consolidándose como espacio de articulación para países del Sur Global.

Tomado de la ACN

(Visitado 11 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito