Como “un modelo educativo distinto, innovador y exigente”, calificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el trabajo que se realiza en el Instituto Preuniversitario Vocacional del Ministerio del Interior “Hermanos Martínez Tamayo”, institución que visitó este jueves junto al titular del sector y miembro del Buró Político, general de cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas.

En un emotivo diálogo con estudiantes, graduados, directivos y profesores de la escuela —única de su tipo en el país, ubicada en el capitalino municipio de Playa—, el Jefe de Estado se refirió a la formación integral de sus alumnos, “como siempre pidió Fidel cuando desarrolló los primeros conceptos de la Batalla de Ideas”.

Díaz-Canel dijo sentirse admirado “por lo que ustedes han venido haciendo, sobre todo porque lo han sostenido durante años, incluso en estos que han sido tan duros y nos han afectado e impactado tanto en la actividad educacional”.

“Creo que el Ministerio del Interior, además de los méritos y reconocimientos que tiene en nuestro pueblo, debe sentirse orgulloso también de contar con una institución como esta”, afirmó.

Sobre la escuela —siempre linda, limpia, ordenada y bien pintada—, consideró que estos son los ambientes a los que hay que aspirar en un centro educacional, “porque la educación no llega solo por el conocimiento de un currículum de una asignatura, sino que tiene muchos componentes que van influyendo, nutriendo y alimentando el espíritu”, dijo el mandatario cubano.

En el intercambio que antecedió al recorrido por las aulas y laboratorios de la escuela, el Presidente habló sobre la necesidad de asumir un pensamiento crítico, de lograr una formación integral que nos permita enfrentar la vida, de tener un compromiso revolucionario. De ser buenos ciudadanos cubanos, de aportar con todas nuestras capacidades al proceso de construcción socialista en el país.

Luego de escuchar historias de vida de los alumnos, las experiencias y motivaciones de los graduados, así como las reflexiones de los profesores sobre el proceso docente, Díaz-Canel destacó que en tiempos complejos como los que está viviendo el país, en los que todos los días se reciben agresiones del imperio, “estar conversando con ustedes, ver la disposición, los compromisos, la formación, la manera en que se expresan, ratifica también los sentimientos que uno tiene de reconocimiento hacia esta institución”. Esto nos fortalece mucho y también da mucha energía, subrayó.

Los convocó a sumarse a la Red Juvenil Comunitaria, novedosa iniciativa de los jóvenes cubanos para el trabajo en los barrios, y también les pidió que “estudien mucho, profundicen, vayan a la historia y a la ciencia, porque eso les va a dar las herramientas, los argumentos, los conocimientos para que tengan un pensamiento propio, un pensamiento crítico de todo lo que ocurre a su alrededor, para que puedan tomar decisiones de verdad, coherentes”.

Según se conoció durante el diálogo con los muchachos, en el que también se abordó la dura realidad que vive la nación por la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos, esta visita del Presidente cubano se dio en respuesta a un pedido que le hiciera una alumna del preuniversitario en una actividad previa en la que coincidieron.

Una escuela que mucho aporta

En declaraciones a la prensa, la coronel Vivian Sabuquet Larrondo, directora del “pre del MININT” —como popularmente se le conoce a esta institución—, explicó que “tiene una misión importante: formar los futuros cuadros y oficiales del Ministerio del Interior, por más de 22 años ya. Hemos graduado a más de 4000 jóvenes”.

Muchos de ellos, agregó, están hoy en el Ministerio del Interior, y otros jóvenes se graduaron con la opción de insertarse en las universidades civiles. “Pienso que lo fundamental es el aporte que hemos hecho, no solo al Ministerio del Interior, sino a la sociedad”.

Sabuquet Larrondo explicó que los estudiantes salen de la escuela con conocimientos integrales, no solo de educación patriótica y educación militar, sino que además “desarrollamos actividades de educación física, cultura, mucho deporte que les gusta a los muchachos, y el tema del desarrollo tecnológico y científico también”.

Los alumnos llegan a la escuela entre 14 y 15 años de edad, salen con 17 años, y reciben las influencias positivas de sus profesores, que tienen mucha experiencia, no solo en las asignaturas, sino también en la sensibilidad y en los valores, consideró.

Aprenden hábitos de convivencia, disciplina y trabajo —agregó la directora—, y se va sembrando mucho la solidaridad, el humanismo, el patriotismo y otros valores, con la valiosa ayuda de la familia.

Tomado de Cubadebate

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