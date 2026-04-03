Perú enfrenta hoy las elecciones generales con 35 candidatos presidenciales y la decisión de regresar a un Congreso bicamaral, lo que confiere más poder a un Legislativo que destituyó a cuatro presidentes en la última década.

Más de 27 millones de peruanos, la población electoral, eligen este domingo al presidente de la nación, a senadores nacionales, regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

En la lista de aspirantes a la Presidencia del país destacan nombres conocidos, como el de Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, seguidor y ministro del expresidente Pedro Castillo.

Además, aparecen el comediante Carlos Álvarez, que representa a País Para Todos, así como el de veteranos de la política como Rafael López-Alliaga, de Renovación Popular, y Ricardo Belmont, del Partido Cívico Popular.

Encuestas publicadas por medios locales de prensa anticipan una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y uno de los otros dos candidatos conservadores, mientras que el voto rural podría definir la suerte para los candidatos de una izquierda, según analistas, fragmentada y reducida.

En Perú, las dos corrientes políticas con mayor influencia social son el Fujimorismo, caracterizado por el conservadurismo social y el neoliberalismo económico, y el Castillismo, que gira en torno a la figura de Pedro Castillo, símbolo nacional del Socialismo.

Sin embargo, los peruanos consideran que ocho de cada 10 políticos son corruptos y, hasta ahora, ninguno de los presidenciables alcanzó 20 por ciento de la intención de voto, de acuerdo con sondeos realizados por el Barómetro de Las Américas.

El politólogo y analista Gonzalo Banda pronostica «un escenario de dispersión» y «pulverización del voto», por la cantidad de aspirantes, lo que indica «una lucha por la segunda vuelta muy disputada y abierta entre varias opciones políticas».

En la jornada, está previsto que más de 10 mil colegios electorales, en su mayoría instituciones educativas, abran sus puertas desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, de acuerdo con Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Según el ente, los primeros resultados se anunciarán en la media noche del domingo, cuando se espera se haya completado el 60 por ciento del escrutinio.

El Gobierno dispuso el despliegue de más de 100 mil uniformados, entre policías y militares, para garantizar la seguridad durante las elecciones generales, lo que expertos calificaron como un hecho histórico para la nación.

El alza de la criminalidad es la principal preocupación de los peruanos en estas elecciones, pues las tasas de homicidio se duplicaron y las de extorsión se quintuplicaron en la última década, confirman datos oficiales.

En la última década, ocho presidentes gobernaron el país andino, se registraron multiples procesos de vacancia presidencial y dos disoluciones irregulares del Congreso, una dictada por Martín Vizcarra en 2019 y otra por Pedro Castillo en 2022.

La crisis política de la nación se basa en el desequilibrio entre un ejecutivo débil y un Congreso opositor fuerte, lo que se agrava por la fragilidad del sistema de partidos y escándalos de corrupción, como el que adelantó la salida de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, origen de la crisis institucional, de acuerdo con académicos.

Para Banda, «la política peruana ha demostrado que la inestabilidad es la moneda común: los presidentes son extremadamente frágiles ante un Parlamento cada vez más poderoso».

Tomado de Cuba Sí

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