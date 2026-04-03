El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que con fecha 2 de junio se recibió comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en territorio cubano utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S. A.

Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba, refirió la entidad.

A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard.

Según la información del BCC, el banco extranjero dio a conocer que a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del imperio, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana.

Aclaró que se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país: el efectivo, las tarjetas prepago 100 por ciento nacionales Clásica y Tropical, y las tarjetas internacionales Mir y Union Pay. Tomado de Cuba Sí

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