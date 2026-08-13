En declaraciones a la cadena estadounidense NBC News difundidas ampliamente por la prensa persa, Araghchi afirmó que Irán aún no ha recibido una respuesta formal a la propuesta, transmitida mediante intermediarios, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su rechazo a las condiciones iraníes.

«Hay un plan muy razonable sobre la mesa; si lo rechazan sin motivo, la culpa será de ellos», declaró el canciller iraní.

Araghchi sostuvo que Teherán busca poner fin a lo que calificó como una «guerra de agresión» iniciada, según su versión, por Estados Unidos hace ocho meses.

Explicó que las principales demandas iraníes incluyen la liberación de fondos y activos congelados y la posibilidad de vender petróleo, obligaciones que, afirmó, Washington había asumido previamente en acuerdos entre ambos países.

El ministro aseguró que Irán está preparado para responder a cualquier nueva acción militar, aunque insistió en mantener abierta la vía diplomática.

«No debemos desaprovechar ninguna oportunidad para la paz», señaló, pese a cuestionar la posibilidad de reanudar las negociaciones después de los ataques estadounidenses durante anteriores procesos de diálogo.

Araghchi afirmó además que Estados Unidos lleva ocho meses de operaciones militares sin alcanzar sus objetivos y sostuvo que una eventual nueva ofensiva tampoco obtendría resultados.

La delegación iraní presente en Nueva York con motivo del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó, mediante la mediación de Qatar, siete condiciones relacionadas con una eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump declaró el sábado que Estados Unidos no aceptaría las condiciones planteadas por Teherán.

Después de concluir la Asamblea General, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, regresó a su país, mientras Araghchi permaneció en Estados Unidos hasta el 30 de septiembre.

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó desde el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron ataques contra territorio iraní. Teherán respondió con acciones contra Israel y objetivos estadounidenses en distintos puntos de la región.

Posteriormente, Estados Unidos efectuó nuevos ataques contra objetivos iraníes en medio del estancamiento de las negociaciones bilaterales, pese a un memorando de entendimiento suscrito a mediados de junio.

Las conversaciones quedaron condicionadas por las diferencias en torno a la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo y otras materias primas.

Tomado de ACN

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