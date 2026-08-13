Miles de personas salieron a protestar este fin de semana en el centro de Madrid después de que el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, del piso donde vivía alquilada haya expuesto la gravedad de la crisis de la vivienda en España.

Unas 25.000 personas se manifestaron el sábado 26 de septiembre en la capital, según cifras de la Delegación del Gobierno, y alrededor de 500 acamparon en la Puerta del Sol.

Los manifestantes reclaman cambios en la legislación sobre alquileres y desahucios, y para ello montaron sus tiendas de campaña en esta céntrica plaza, frente a la sede del Gobierno regional madrileño, con intención de permanecer allí hasta que las autoridades españolas obedezcan a sus reivindicaciones en materia de vivienda.

Ataviados con todo tipo de carteles, desde “Todos somos Maricarmen” hasta “Expropiar a los rentistas” o “Acción directa y okupación”, así como banderas de Palestina e insignias de diversos sindicatos y colectivos, los participantes comenzaron el domingo a establecer carpas y organizar asambleas, talleres, discursos y actuaciones musicales en medio de Sol.

El Sindicato de Inquilinas, que reclama prohibir la compra de viviendas cuando el comprador no vaya a residir en ellas, difundió la consigna «O cae el rentismo o cae el Gobierno».

Las críticas se dirigían al Ejecutivo nacional y a las autoridades regionales y municipales.

El detonante fue el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen.

La mujer, de 87 años, tuvo que abandonar el pasado miércoles el piso madrileño donde llevaba siete décadas viviendo de alquiler.

Los tribunales consideraron vencido el contrato de 1956 que había heredado de sus padres y dieron la razón a Urbagestión, la empresa propietaria, que reclamaba recuperar la vivienda.

Tomado de Cubadebate

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