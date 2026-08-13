Autoridades de Nepal elevaron a 6.150 personas el número de desaparecidos por las riadas que azotaron el país el pasado mes de agosto, tras añadir al listado más de mil de personas.

En una entrevista a la agencia de noticias EFE, El portavoz de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA), Shanti Mahat, explicó que la lista se actualizó después de que las autoridades recibieran información más detallada de las aldeas de las zonas afectadas por la catástrofe, a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Señaló que el organismo “aún no dispone de todos los datos de las personas desaparecidas. La lista podría seguir aumentando, ya que los equipos de rescate han llegado ya a casi todos los rincones de los distritos afectados por la catástrofe para recabar datos sobre las personas desaparecidas”.

No obstante, también están esperando las pruebas de ADN que se están llevando a cabo de los restos que fueron recuperados por la catástrofe.

Según el reporte publicado por la agencia de noticias, 105 nombres fueron retirados de la lista de desaparecidos tras la identificación de sus cadáveres.

Pese al gran despliegue, de los 1.403 cuerpos recuperados, más de 520 de los registros corresponden a restos parciales, lo que ha dificultado la consolidación del número total de fallecidos.

La riada resultante arrasó con miles de viviendas y comercios, además de dañar decenas de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras.

Cabe recordar que el Gobierno de Nepal estima que se necesitarán 4.740 millones de dólares para la reconstrucción del país tras las devastadoras riadas. En concreto, solo la rehabilitación de los sectores de infraestructura más afectados por la catástrofe costará 3.100 millones de dólares, un 65 % de todos los recursos necesitados.

Tomado de Cubadebate

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