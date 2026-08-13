A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes secundarios se movilizaron este miércoles en la plaza 9 de Julio de la capital salteña, en Argentina, para mantener viva la memoria de los jóvenes secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Con ello reivindicaron el derecho a organizarse, reclamar y participar.

La convocatoria fue impulsada por la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE), que convocó a marchar desde las 17:00 horas y luego a participar de un festival que comenzó a las 19:00 horas, con las presentaciones de las bandas Bardo, Zonnda, Santa Pimienta, Ágara y La Bestia Pop.

Para Bianca Escotorín, responsable de RENACE en Salta, la fecha excede la conmemoración de un episodio ocurrido hace cinco décadas. “Es una fecha conmemorativa que nos interpela a todos los estudiantes secundarios de toda la Argentina”, definió.

La RENACE reúne a centros de estudiantes de todo el país y trabaja en su construcción y fortalecimiento. “Somos pibes de escuelas secundarias que nos organizamos para construir la patria que soñamos”, sintetizó ante Salta/12.

Ese trabajo también busca acompañar a estudiantes que encuentran dificultades para conformar espacios de representación dentro de sus propias escuelas. Escotorín señaló que se trata de una tarea permanente, ya que es “un trabajo constante” de acompañamiento a “un pibe de una escuela que realmente le interese, de ver si la dirección (de la institución) le permite realizar o no un centro de estudiantes”.

Frente a las dificultades que atraviesan algunos estudiantes para constituir formalmente sus centros, la RENACE funciona también como un espacio de organización colectiva. “Como sabemos que acá en Salta es difícil la construcción (de centros de estudiantes), también nos conformamos nosotros como federación, para que todo aquel pibe que no se sienta contenido en un espacio pueda formar parte de esta”, explicó Escotorín.

“No fue solamente un boleto”

La Noche de los Lápices tiene para las organizaciones estudiantiles una dimensión que va más allá del reclamo por el boleto estudiantil. Escotorín remarcó que los jóvenes perseguidos tenían entre 16 y 18 años, edades similares a las de quienes hoy participan de los centros de estudiantes.

“Me parece que, más que obvio, el conmemorar a los pibes que hace 50 años no solamente lucharon por un boleto estudiantil, sino que lucharon por dignidad, por una Argentina justa y por cosas que yo creo que ahora mismo nos están haciendo falta”, sostuvo.

La Noche de los Lápices fue el nombre con el que quedó registrado uno de los episodios de la represión ejercida por la última dictadura contra estudiantes secundarios de La Plata. El operativo comenzó el 16 de septiembre de 1976 y se extendió durante los días siguientes. La mayoría de los adolescentes participaba de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de reclamos por la reimplantación del boleto estudiantil secundario.

La dictadura los señaló como parte de actividades consideradas “subversivas”. Los secuestros fueron seguidos por torturas y cautiverio clandestino. De los diez estudiantes que integran el grupo conocido como “los chicos de la Noche de los Lápices”, seis permanecen desaparecidos: María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero y María Clara Ciocchini.

Los otros cuatro sobrevivieron al terrorismo de Estado: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler. Sus testimonios permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Entre ellos, el de Pablo Díaz tuvo un papel relevante durante el Juicio a las Juntas de 1985, en el que declaró sobre los secuestros y el cautiverio.

La historia de aquellos estudiantes quedó incorporada a la memoria democrática argentina y cada 16 de septiembre se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

Una memoria que se organiza

En Salta, la RENACE realizó el año pasado un festival por el cuadragésimo noveno aniversario, en el Parque San Martín. Para Escotorín, que este año la convocatoria se haya ampliado y haya reunido a numerosos jóvenes tiene un significado particular. “Me parece muy importante que se haya podido dar ese espacio”, afirmó al referirse a la actividad en el contexto político actual.

Y destacó especialmente la participación: “Me shockea, yo todavía no lo puedo creer, el poder estar acá, el poder organizar esta fecha, y que haya tantos pibes que realmente recuerdan lo que pasa y que están convencidos de que es algo que no tiene que volver a ocurrir”.

La referente de la RENACE también puso el foco en la continuidad de la organización juvenil frente a las dificultades que atraviesan los espacios estudiantiles. “Y que ahora, si es que está ocurriendo, están hoy acá luchando para que todo eso no vuelva”, expresó.

“La única diferencia entre ellos y nosotros fue la suerte”

La fecha también fue recordada por el Centro Único de Estudiantes del Instituto de Educación Media (CUEIEM), que difundió en sus redes sociales un mensaje bajo la consigna: “La única diferencia entre ellos y nosotros fue la suerte”. La organización trazó un vínculo directo entre aquella generación y los estudiantes actuales. Señaló que los jóvenes de la Noche de los Lápices tenían edades similares, se organizaron, reclamaron y buscaron transformar su realidad.

“Haber nacido después no significa estar a salvo de que la historia se repita”, planteó el CUEIEM. Además, señaló que el actual contexto político vuelve especialmente necesaria la construcción de memoria. Cuestionó los discursos que relativizan el terrorismo de Estado, reivindican a la dictadura o ponen en discusión la cifra de 30 mil desaparecidos.

Para los estudiantes del IEM (que depende de la Universidad Nacional de Salta), la memoria también se vincula con derechos concretos del presente: “Estudiar, expresarnos, organizarnos, marchar y reclamar”. Subrayaron que son derechos que fueron conquistados y cuya defensa forma parte de la responsabilidad histórica de las nuevas generaciones.

La presidenta del CUEIEM, Sofía Tejerina, expresó esa posición: “A 50 años de la Noche de los Lápices recordamos a nuestros compañeros desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos y tampoco nos reconciliamos”.

El centro de estudiantes también produjo un video para reconstruir lo que ocurrió aquel 16 de septiembre de 1976. Pero el video no se queda detenido en aquel momento. “Nuestra misma edad, y los persiguieron por algo que hacemos todos los días: organizarse”, plantea un estudiante.

La referencia al presente se completa con una invitación a participar de los centros de estudiantes y a defender esos espacios como parte de la vida democrática. Así, a medio siglo de la Noche de los Lápices, las calles de Salta volvieron a llenarse de estudiantes repitiendo la principal consigna de la jornada: “Los lápices se siguen escribiendo”.

Tomado de Cubadebate

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