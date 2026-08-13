El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió esta jornada a la Unión Europea (UE) que podría imponerle «aranceles significativos» a los productos del bloque, si los acuerdos entre Bruselas y Canadá se suscriben con «intenciones desfavorables».

«Me parece ridículo», respondió el mandatario, tras ser preguntado sobre la posibilidad de que Canadá –al que calificó como «un país fantástico»– pueda hacer parte de la UE, pero amenazó con represaliar a Bruselas si esa tentativa, que tachó de «acto hostil», se concretara.

«No veo que eso vaya a suceder. Si hacen eso —lo considero un acto hostil—, impondré aranceles muy severos, dejaré de comerciar con Europa o tomaré otras medidas contundentes […]. Si la intención es buena, está bien; pero si es mala, impondremos aranceles muy elevados a Europa», declaró a la prensa.

Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento del bloque que le gustaría «trabajar» y «abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE».

En sus palabras, la alianza con Ottawa debería superar los límites de un Acuerdo Económico y Comercial Global y transformarse en «un espacio de prosperidad común y seguridad económica».

La alta funcionaria detalló que entre las áreas de interés se cuentan bases industriales de defensa, proyectos conjuntos en el Artico, minerales críticos, ciberseguridad, seguridad económica, inteligencia artificial y energía.

A lo dicho añadió la creación de un Consejo de Seguridad Europea en el que Canadá también figuraría como miembro asociado.

Tomado de Cubadebate

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